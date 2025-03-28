В Кольцово появился автоматический паспортный контроль

В аэропорту Кольцово появился пункт автоматического паспортного контроля – проходить границу без беседы с сотрудником ФСБ теперь смогут те, у кого оформлены биометрические заграничные паспорта (серия от 75).
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