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Алькарас о том, какую тату набьет, если выиграет AO: «Однозначно кенгуру»

Алькарас о том, какую тату набьет, если выиграет AO: «Однозначно кенгуру»

Это единственный турнир «Большого шлема», где он не побеждал. – После победы на US Open ты сделал татуировку с датой, после «Ролан Гаррос» – с Эйфелевой башней, после «Уимблдона» – клубнику.

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