Шарий: Киев не будет выплачивать компенсации семьям погибших бойцов ВСУ

МОСКВА, 3 июня, ФедералПресс. Украинский блогер Анатолий Шарий прокомментировал ситуацию с возможными выплатами компенсаций семьям 6000 погибших военнослужащих ВСУ, заявив, что Киев найдет способы избежать этих финансовых обязательств.
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