Стоматолог рассказал, может ли ребенок унаследовать неправильный прикус или слабую эмаль

Генетика действительно влияет на формирование зубочелюстной системы, но не определяет ситуацию на 100% Проблемы с зубами у родителей, такие как кариес, хрупкость и зубной камень, не обязательно повторятся у детей.
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