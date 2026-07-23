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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Стоматолог рассказал, может ли ребенок унаследовать неправильный прикус или слабую эмаль

Стоматолог рассказал, может ли ребенок унаследовать неправильный прикус или слабую эмаль

Генетика действительно влияет на формирование зубочелюстной системы, но не определяет ситуацию на 100% Проблемы с зубами у родителей, такие как кариес, хрупкость и зубной камень, не обязательно повторятся у детей.

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