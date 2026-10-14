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Царьград

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ТАСС сообщает: массовая авария с 13 авто в Петербурге 14 октября

ТАСС сообщает: массовая авария с 13 авто в Петербурге 14 октября

В Санкт-Петербурге 14 октября на Кольцевой автодороге произошло ДТП с участием 13 автомобилей. В аварии, к счастью, никто не пострадал.

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