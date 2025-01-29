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  • Пульхерия Djem
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Революция DeepSeek

Революция DeepSeek

Почему модель от DeepSeek R1 за сутки стала лидером?Успеху DeepSeek во многом способствовала новая архитектура Multi-head Latent Attention (MLA), которая позволила сократить стоимость обучения на 90%, игнорируя 95% ненужных данных.

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