Революция DeepSeek

Почему модель от DeepSeek R1 за сутки стала лидером?Успеху DeepSeek во многом способствовала новая архитектура Multi-head Latent Attention (MLA), которая позволила сократить стоимость обучения на 90%, игнорируя 95% ненужных данных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии