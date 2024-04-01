Полицейские с собаками проверили посылки на почте в Мангистау

Для профилактики, пресечения наркопреступлений сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции и специалисты Центра кинологической службы на постоянной основе проводят проверки почтовых отделений.
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