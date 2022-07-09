В совете Twitter приняли решение подать в суд на Илона Маска

8 июля Брет Тайлор, который является председателем совета директоров социальной сети Twitter, сообщил о намерении организации подать в суд на известного американского предпринимателя и долларового миллиардера Илона Маска.
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