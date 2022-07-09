СМИ2

257 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Петрова
    А когда он утонет ??? Устали ждать....венки приготовили....а они все болтаются на волнах- то вверх, то вниз.... Где н...В МИД РФ сравнили...
  • Ольга Ершова
    Какие глобалисты спустят ей реформы из Лондон-сити - те она и внедрит, заодно и на шефа стучать будет. Для того таких...Новым украинским ...
  • Валентина Литвяк
    Тогда Россия станет проходным двором для всех, и расчленять не надо будет. Блестящее решение Американских и европейск...Россиянам могут р...

В совете Twitter приняли решение подать в суд на Илона Маска

В совете Twitter приняли решение подать в суд на Илона Маска

8 июля Брет Тайлор, который является председателем совета директоров социальной сети Twitter, сообщил о намерении организации подать в суд на известного американского предпринимателя и долларового миллиардера Илона Маска.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх