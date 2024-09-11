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Да они гении. В этнической лавке Питера к еде подселили крыс для вкуса и привлечения клиентов

Да они гении. В этнической лавке Питера к еде подселили крыс для вкуса и привлечения клиентов

Avia.pro - СМИ Санкт-Петербург, культурная столица России! Город, где каждый камень набережной хранит воспоминания о величии прошлого, а каждое кафе и лавка — секреты… ну, скажем так, не всегда аппетитные.

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Комментарии
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N
Nata
Но не по витринам...
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15 час.
Светлана Коваленкова
А кто сказал что Питер культурная столица? Наличие культурных ценностей не говорит о культуре населения, учитывая количество мигрантов!
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12 час.
Evgenija Palette
Неужели есть дураки, которые всё еще покупают у них что-то съестное?... Господи, вразуми их. А САНЭПИДСТАНЦИИ? Тоже в сговоре по вопросу об уничтожении русского населения?
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9 час.

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