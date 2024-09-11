Да они гении. В этнической лавке Питера к еде подселили крыс для вкуса и привлечения клиентов

А кто сказал что Питер культурная столица? Наличие культурных ценностей не говорит о культуре населения, учитывая количество мигрантов!

Evgenija Palette

Неужели есть дураки, которые всё еще покупают у них что-то съестное?... Господи, вразуми их. А САНЭПИДСТАНЦИИ? Тоже в сговоре по вопросу об уничтожении русского населения?