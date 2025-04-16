Петербурженка потеряла 7,9 млн рублей из-за звонка фальшивого полицейского

Фото: BaltphotoПетербурженка стала жертвой мошенника, потеряв 7,9 миллиона рублей из-за звонка фальшивого полицейского 69-летняя жительница Петроградского района Санкт-Петербурга обратилась в правоохранительные органы 15 апреля после того, как стала жертвой мошеннической схемы.
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