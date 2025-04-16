Tabulo.ru - Онл...
Бизнес и финансыМода и СтильПутешествияЗнаменитостиКрасота и здоровьеАвто и мото
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Tabulo.ru - Онлайн-журнал

154 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Сука техник пашка наркоман и скрытый пидорас и его фататы такие же пидоры. ЦОЙ ЖИВ А ТЕХНИК СДОХ КАК СОБАКА НА ПОМОЙКЕ.Фанаты Техника за...
  • Людмила Абрамова
    это не лидерство -это бедаПетербург попал в...
  • Андрей
    Что дети мигрантов делают в России? Почему за счет своего бюджета Россия их содержит (учмт, лечит и пр.)?Петербург попал в...

Петербурженка потеряла 7,9 млн рублей из-за звонка фальшивого полицейского

Фото: BaltphotoПетербурженка стала жертвой мошенника, потеряв 7,9 миллиона рублей из-за звонка фальшивого полицейского 69-летняя жительница Петроградского района Санкт-Петербурга обратилась в правоохранительные органы 15 апреля после того, как стала жертвой мошеннической схемы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх