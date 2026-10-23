Бывший канцлер Германии Ангела Меркель во время отдыха на юге Италии обнаружила, что в местном супермаркете заметно поредели полки, 23 октября сообщает издание Il Mattino.
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