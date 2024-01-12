Жителей пяти областей Украины предупредили об угрозе с воздуха

Сигналы воздушной тревоги прозвучали на территории пяти украинских регионов утром в пятницу.Согласно сведениям сервиса министерства цифровой трансформации страны, об угрозе с воздуха предупредили жителей Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областей.
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