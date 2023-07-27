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Белый дом: США и ЕС работают над вывозом зерна из Украины без участия РФ

Белый дом: США и ЕС работают над вывозом зерна из Украины без участия РФ

Фото: Сергей Венявский © URA.RUСША обсуждают с Евросоюзом вопрос о вывозе зерна из Украины без участия РФ.

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Ой, не говори гоп, пока не перепрыгнешь!
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8 час.
Бендер Задунайский
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3 час.
Платон Платонов
Ну зерно они может и вывезут грузовиками, а как они будут оружие на Украину завозить сухопутными путями?
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1 час.

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