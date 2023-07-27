Белый дом: США и ЕС работают над вывозом зерна из Украины без участия РФ

Информационный марафон - стартуемПолитикаПодписатьсяБелый дом: США и ЕС работают над вывозом зерна из Украины без участия РФФото: Сергей Венявский © URA.RUСША обсуждают с Евросоюзом вопрос о вывозе зерна из Украины без участия РФ.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииЛКЛюбовь КузьминаОй, не говори гоп, пока не перепрыгнешь!Ответить8 час.Бендер ЗадунайскийОтветить3 час.Платон ПлатоновНу зерно они может и вывезут грузовиками, а как они будут оружие на Украину завозить сухопутными путями?Ответить1 час.
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