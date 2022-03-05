Девушка Сарика Андреасяна опустила трусливую Надежду Сысоеву: «Есть глупые люди, а есть тупые»

Накануне звезда Comedy Woman призналась, что у нее больше нет цели. Девушка мечтала пробиться в Голливуд и сняться в одном фильме с Уилл Смитом (Will Smith), но надежды таят с каждым днем.
Популярные статьи
- «Больше не появится на Первом и на России 1», — что еще потеряет Максим Галкин из-за поста о политических взглядах?
- Представитель России извинился на встрече ООН за «специальную операцию» России на территории Украины
- Карьера Валерия Меладзе под угрозой! Артиста убирают с проектов после жестких высказываний
Свежие комментарии