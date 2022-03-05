Popcaketv

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Девушка Сарика Андреасяна опустила трусливую Надежду Сысоеву: «Есть глупые люди, а есть тупые»

Девушка Сарика Андреасяна опустила трусливую Надежду Сысоеву: «Есть глупые люди, а есть тупые»

Накануне звезда Comedy Woman призналась, что у нее больше нет цели. Девушка мечтала пробиться в Голливуд и сняться в одном фильме с Уилл Смитом (Will Smith), но надежды таят с каждым днем.

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