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«Ювентус» хочет подписать Азмуна в январе. Игрок нравится Аллегри

«Ювентус» включился в борьбу за нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Туринский клуб хочет подписать игрока в атаку в январское трансферное окно в связи с травмой Федерико Кьезы.

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