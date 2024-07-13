Ограничения на аккаунты Трампа в Instagram и Facebook будут сняты

Американская компания Meta заявила, что вскоре в принадлежащих ей Instagram и Facebook (Meta и эти ее активы в России запрещены за экстремистскую деятельность), наложенные на аккаунты бывшего президента Дональда Трампа.
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