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Ограничения на аккаунты Трампа в Instagram и Facebook будут сняты

Ограничения на аккаунты Трампа в Instagram и Facebook будут сняты

Американская компания Meta заявила, что вскоре в принадлежащих ей Instagram и Facebook (Meta и эти ее активы в России запрещены за экстремистскую деятельность), наложенные на аккаунты бывшего президента Дональда Трампа.

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