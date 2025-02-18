Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

715 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Ещё и ОБКУРЕННЫЕ ШЕСТЁРКИ ЛУЗУТ  куда  НЕНАДО ..!!Впереди европейск...
  • Кот Рыжый
    Как бы не упиралась Свидомия, как бы не кочевряжились бандерлоги, удавка медленно, но верно будет затягиваться.Не только недра –...
  • Кот Рыжый
    А Россия даст добро наглосаксам, на подобные действия?!Британцы готовы п...

Наша песня хороша: европейцы плачут, колются, но продолжают искать деньги на войну для Зеленского

Наша песня хороша: европейцы плачут, колются, но продолжают искать деньги на войну для Зеленского

Как пишет польское издание Money.pl со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении польского агентства PAP, сегодня, 18 февраля, евродипломаты начнут обсуждение очередной инициативы по созданию нового фонда военной помощи Украине, который будет финансироваться за счет добровольных взносов стран-членов Евросоюза.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх