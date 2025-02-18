Наша песня хороша: европейцы плачут, колются, но продолжают искать деньги на войну для Зеленского

Как пишет польское издание Money.pl со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении польского агентства PAP, сегодня, 18 февраля, евродипломаты начнут обсуждение очередной инициативы по созданию нового фонда военной помощи Украине, который будет финансироваться за счет добровольных взносов стран-членов Евросоюза.