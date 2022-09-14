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Первый с апреля гражданский самолет вылетел с Украины

Первый с апреля гражданский самолет вылетел с Украины

Первый с апреля 2022 года коммерческий самолет вылетел с территории Украины во вторник, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

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