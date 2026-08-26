Коммунальщики в Бескудниковском промоют инженерные сооружения ко Дню города

До Дня города остаются считанные дни, и столица активно преображается. В Войковском районе, как и по всей Москве, коммунальные службы перешли на усиленный режим работы, чтобы встретить праздник в чистоте.
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