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Районная неделя

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Коммунальщики в Бескудниковском промоют инженерные сооружения ко Дню города

До Дня города остаются считанные дни, и столица активно преображается. В Войковском районе, как и по всей Москве, коммунальные службы перешли на усиленный режим работы, чтобы встретить праздник в чистоте.

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