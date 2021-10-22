Башаров заявил о попытках Сафронова вернуться в шоу экстрасенсов

Ведущий признался, что перестал общаться с бывшим коллегойВедущий программы «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ Марат Башаров заявил, что его бывший коллега Сергей Сафронов, уволенный после обвинений в получении взяток, хотел вернуться обратно.