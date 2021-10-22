Афиша@Mail.ru

3 502 подписчика

Свежие комментарии

  • Марат Гималутдинов
    Фраза не окончена, как вариант "Горбачева, Муцениеце, Зудина с Табаковым, Дорн на кинофестивале .....перепились . "Горбачева, Муцени...
  • Россиянин
    Красивая, но не умная.Звезду «Чудо-женщ...
  • Наталья Николаева
    Молодец, Маск! Двигает прогресс! И будет доставлять наших космонавтов, несомненно! Пока Рогозин будет - регресс абсол...Илон Маск станет ...

Башаров заявил о попытках Сафронова вернуться в шоу экстрасенсов

Башаров заявил о попытках Сафронова вернуться в шоу экстрасенсов

Ведущий признался, что перестал общаться с бывшим коллегойВедущий программы «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ Марат Башаров заявил, что его бывший коллега Сергей Сафронов, уволенный после обвинений в получении взяток, хотел вернуться обратно.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх