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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Авторы Bulletstorm, Outriders и Painkiller теряют 120 разработчиков и сворачивают разработку...

Авторы Bulletstorm, Outriders и Painkiller теряют 120 разработчиков и сворачивают разработку...

Авторы Bulletstorm, Outriders и Painkiller теряют 120 разработчиков и сворачивают разработку секретной игрыРазработчики из польской студии People Can Fly объявили о значительных сокращениях в своей команде, которые ранее работали над такими известными играми как Bulletstorm, Outriders и Painkiller.

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