Авторы Bulletstorm, Outriders и Painkiller теряют 120 разработчиков и сворачивают разработку секретной игрыРазработчики из польской студии People Can Fly объявили о значительных сокращениях в своей команде, которые ранее работали над такими известными играми как Bulletstorm, Outriders и Painkiller.