Приехала на поезде: Пугачёву в Москве встретили без фейерверка. "Рабы и холопы" даже не заметили

В Сети появилось видео прибытия беглой певицы Аллы Пугачёвой в Москву. Встречали бывшую "примадонну" без фейерверка, а "рабы и холопы", как назвала артистка население России, даже не заметили возвращение пенсионерки.
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