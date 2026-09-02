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Регионы России

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Ноа Джуп получил ключевую роль в фильме «Мстители: Секретные войны»

Ноа Джуп получил ключевую роль в фильме «Мстители: Секретные войны»

Британский актёр Ноа Джуп присоединился к актёрскому составу фильма «Мстители: Секретные войны», получив одну из ключевых ролей.

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