Кардиолог Кондрахин: если боль в груди связана с сердцем, человек будет метаться

Боль в груди – это не всегда признак проблем с сердцем, причины могут быть психосоматические. Если же это действительно сигнал о приближающемся приступе, то боль будет настолько сильной ,что ее ни с чем не перепутаешь, объяснил в беседе с RT врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
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