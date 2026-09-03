Кардиолог Кондрахин: если боль в груди связана с сердцем, человек будет метаться

Боль в груди – это не всегда признак проблем с сердцем, причины могут быть психосоматические. Если же это действительно сигнал о приближающемся приступе, то боль будет настолько сильной ,что ее ни с чем не перепутаешь, объяснил в беседе с RT врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.