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ЦСКА становится базовым клубом? Карпин вызвал пять игроков «Зенита», а армейцев – шесть. СБОРНАЯ РОССИИ. Объявлен состав

ЦСКА становится базовым клубом? Карпин вызвал пять игроков «Зенита», а армейцев – шесть. СБОРНАЯ РОССИИ. Объявлен состав

Предстоящий осенний сбор необычный. ФИФА в этом году внесла принципиальное изменение в календарь, объединив сентябрьскую и октябрьскую паузы для международных игр национальных команд.

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