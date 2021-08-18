Мировое обозрение

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Белый дом: К талибам попала большая часть американского оружия, привезенного для армии Афганистана

Белый дом: К талибам попала большая часть американского оружия, привезенного для армии Афганистана

Большая часть американского оружия, предоставленного властями США армии Афганистана, оказалась в руках «Талибана» (террористического движения, запрещенного в РФ), сообщил журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга в Белом доме.

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