Каждый шестой ребёнок в Казахстане – свидетель бытового насилия

Союз кризисных центров совместно с Управлением общественного развития города Алматы запустил в южной столице уникальный социальный проект «Аяулы жан», направленный на укрепление роли женщины в современном обществе.
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