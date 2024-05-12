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Каждый шестой ребёнок в Казахстане – свидетель бытового насилия

Каждый шестой ребёнок в Казахстане – свидетель бытового насилия

Союз кризисных центров совместно с Управлением общественного развития города Алматы запустил в южной столице уникальный социальный проект «Аяулы жан», направленный на укрепление роли женщины в современном обществе.

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