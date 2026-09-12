Высокое качество вместо низких цен: китайский автопром меняет приоритеты

Новый документ МИИТ Китая определяет стратегические ориентиры развития автомобильной промышленности. Но несмотря на такую формулировку, он фактически устанавливает новые правила, которым будут следовать компании.
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