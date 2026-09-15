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Газета.ру

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В Сербии назвали абсурдными сообщения об отмене безвизового режима с Россией

В Сербии назвали абсурдными сообщения об отмене безвизового режима с Россией

Сообщения о том, что Сербия может отказаться от безвизового режима с Россией, являются абсурдом. Об этом заявил журналистам директор канцелярии по общественной и культурной дипломатии правительства Сербии Арно Гуйон, передает ТАСС.

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