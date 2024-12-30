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В НХЛ пошли на уникальный шаг ради Овечкина. Такого не делали даже для Гретцки!

В НХЛ пошли на уникальный шаг ради Овечкина. Такого не делали даже для Гретцки!

2355 прочтений Сегодня ОглавлениеДаже поражение не затмило крутость ОвечкинаЧто придумали в НХЛ для Овечкина«Как будто и не было никакой травмы» После тяжелейшей травмы едва ли можно было рассчитывать на то, что спортсмен вернется к играм и сразу начнет зажигать, как раньше.

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