В НХЛ пошли на уникальный шаг ради Овечкина. Такого не делали даже для Гретцки!

2355 прочтений Сегодня ОглавлениеДаже поражение не затмило крутость ОвечкинаЧто придумали в НХЛ для Овечкина«Как будто и не было никакой травмы» После тяжелейшей травмы едва ли можно было рассчитывать на то, что спортсмен вернется к играм и сразу начнет зажигать, как раньше.