В НХЛ пошли на уникальный шаг ради Овечкина. Такого не делали даже для Гретцки!

2355 прочтений Сегодня ОглавлениеДаже поражение не затмило крутость ОвечкинаЧто придумали в НХЛ для Овечкина«Как будто и не было никакой травмы» После тяжелейшей травмы едва ли можно было рассчитывать на то, что спортсмен вернется к играм и сразу начнет зажигать, как раньше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии