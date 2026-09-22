Лопасти ветряка обманывают радары на 160 скорости км/ч: MIT запустил испытания по отсеву ложных целей

Большие ветроэнергетические установки отражают радиосигналы и создают помехи, из-за которых радары принимают ветряк за самолёт Лаборатория Линкольна Массачусетского технологического института по запросу ВМС США провела серию экспериментов по снижению радиолокационных помех от ветряных турбин.