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Закон, порядок, государство

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Сотрудники ГУУР МВД России установили местонахождение старинных монет, похищенных из музея во Франции

Сотрудники ГУУР МВД России установили местонахождение старинных монет, похищенных из музея во Франции

«Оперативники ГУУР МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России обнаружили в Москве старинные золотые монеты.

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