Horo.ru & Ignio.com: Телец. Еженедельный эротический гороскоп за 26 августа - 1 сентября

Звезды считают, что вскоре вам попадется мужественный мужчина с проницательным взглядом, желательно при этом связавший свою жизнь со служением чему-либо: Отечеству, спасению людей, просвещению и так далее.
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