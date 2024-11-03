Россия продолжит поставлять Сербии газ по льготным ценам – пока Вучич готовит «диверсификацию»

С 3 ноября в Сербию будут поставляться дополнительные объемы природного газа из России. Ожидается, что Белград будет получать еще 5 миллионов кубометров газа в день по цене 377 евро за тысячу кубометров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».