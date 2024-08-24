Хотят из НАТО в РФ и легализуют педофилию на Западе – интервью Захаровой Евгения КомароваВ последние месяцы наблюдается рост числа обращений граждан стран НАТО в российские посольства и консульства с просьбой о предоставлении вида на жительство и других документов.