Хотят из НАТО в РФ и легализуют педофилию на Западе – интервью Захаровой Евгения КомароваВ последние месяцы наблюдается рост числа обращений граждан стран НАТО в российские посольства и консульства с просьбой о предоставлении вида на жительство и других документов.
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