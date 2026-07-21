Волшебство в кадре: пейзажи, которые сняла девушка из Италии

Изабелла Табаччи (Isabella Tabacchi) — фотограф из северной Италии, специализирующийся на пейзажах. Несмотря на молодость, она уже заслужила репутацию одного из лучших мастеров в своем жанре благодаря узнаваемому и запоминающемуся стилю.