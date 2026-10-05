«СибАвтоТранс» допустил дефолт по облигациям на 4,9 млн рублей

Компания раскрыла информацию о наступлении дефолта, указав причиной нехватку денежных средств.ООО «СибАвтоТранс» не смогло в установленный срок выплатить купонный доход по биржевым облигациям серии 001P-06.
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