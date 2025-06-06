Катастрофа для США неизбежна: скандал между Трампом и Маском вскрыл правду.

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Ирина Алкснис Учитывая личные особенности участников, очень многие наблюдатели сразу сомневались, что дружба и сотрудничество между Дональдом Трампом и Илоном Маском продлятся долго: тесно в одном Белом доме двум эксцентрично-эгоцентричным миллиардерам, один из которых стал президентом США, а второй — его правой рукой.
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