В Феодосии из-за перебоев со светом и водой снизят давление на магистральных водоводах

В связи со сложившейся ситуацией с перебоями электроснабжения и дефицитом водоснабжения Феодосийский филиал ГУП РК «Вода Крыма» с 27 июля 2026 года вынужден вводить меры по понижению давления на магистральных водоводах.
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