Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 895 подписчиков

"Украине все должны". Зеленский нагло требует от США и Европы денег для ВСУ

"Украине все должны". Зеленский нагло требует от США и Европы денег для ВСУ

Украинское правительство больше не справляется со своими военными расходами, так как ВСУ увеличились почти в три раза, а бюджет страны не способен покрыть все необходимые траты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Анатольев
Такую страну ПРОСРАТЬ с клоунами!!!! ФУУУУУУ, какие МРАЗИ!
Ответить
13 час.
вд
валерий двойнишников
Хохол есть хохол, а если хохол еврей-это конец географии.
Ответить
11 час.
Владимир Мешков
Конец hohland :)
Ответить
6 час.
наверх