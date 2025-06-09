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Царьград

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Собянин: Крупный образовательный комплекс будет построен в районе Внуково

Собянин: Крупный образовательный комплекс будет построен в районе Внуково

В районе Внуково стартовало строительство крупного образовательного комплекса. Подробности сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале.

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