Российский курорт привлекает африканских туристов

На полях международной конференции «Россия — Африка», проходящей в Сочи, состоялась встреча мэра города Андрея Прошунина с делегацией Сьерра-Леоне во главе с заместителем министра иностранных дел, заявил Прошунин 10 ноября в своем в Telegram-канале.