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Дзен Дневник

4 подписчика

Родили? Вот и майтесь теперича сами.

Родили? Вот и майтесь теперича сами.

В России, как известно, две беды — но дороги время от времени ремонтируются и даже прокладываются совсем новые, зато вторая кому угодно фору даст! Как думаете, можно ли оставлять ребенка под присмотром бабушки или, к примеру, разрешать старшим уже понимающим что к чему детям забирать младших из детского сада? Наши родители так делали, мы так […] Сообщение Родили? Вот и майтесь теперича сами.

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