Работающим пенсионерам напомнили о праве на отпуск за свой счёт в удобное время

Сотрудники, которые уже получают пенсию по старости и продолжают работать, могут в удобное для себя время взять до 14 календарных дней отпуска за свой счёт в течение года.
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