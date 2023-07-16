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Спиридон Килинкаров: Украина проиграла, когда согласилась стать «Анти-Россией»

Спиридон Килинкаров: Украина проиграла, когда согласилась стать «Анти-Россией»

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного политика Спиридона Килинкарова: Как-то кучно пошло?! Лиз Трасс гоняла на танке и, без всякого сомнения, готова была нажать на кнопку и применить ядерное оружие против России.

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