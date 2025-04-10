Тонкости охоты на лесного кулика. Подготовиться к тяге

﻿﻿Я до сих пор помню подготовку к своей первой охоте на вальдшнепа. Хотя к тому времени я уже был опытным и умелым охотником, до этого я жил и охотился в лесах и степях, и видел вальдшнепа всего несколько раз в своей жизни Только переехав на Средний Урал, я наконец осуществил свою мечту освоить охоту на вальдшнепа.