Тонкости охоты на лесного кулика. Подготовиться к тяге

Я до сих пор помню подготовку к своей первой охоте на вальдшнепа. Хотя к тому времени я уже был опытным и умелым охотником, до этого я жил и охотился в лесах и степях, и видел вальдшнепа всего несколько раз в своей жизни Только переехав на Средний Урал, я наконец осуществил свою мечту освоить охоту на вальдшнепа.
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