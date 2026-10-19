Сроки сдачи нового терминала аэропорта Салехарда смещены на осень 2029 года. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов оповестил об этом, объяснив перенос сложной экономической обстановкой и задержками финансирования.
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