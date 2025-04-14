Выпуск информационной программы «Время» от 14.04.2025

Смотрите в этом выпуске: сводка Минобороны и подробности удара по сборищу вражеских командиров в Сумах; особый случай — неразорвавшиеся боеприпасы из тела бойца достали врачи; сбор мазута в Черном море, борьба с пожарами и паводками: совещание Владимира Путина с министрами; ФСБ предотвратила … .