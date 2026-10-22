Информации о пострадавших и сроках восстановления движения на данный момент нет На Южном тракте в Барнауле образовалась километровая автомобильная пробка из-за грузовика, который развернулся поперек дороги и занял одну из полос движения.
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