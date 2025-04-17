Крымские школьники создали прототип медицинского робота и победили в международном конкурсе

Школьники из Лицея Крымской весны Лев Целыковский и Артур Гаспарян приняли участие в конкурсе детских и молодёжных инновационных проектов «НТСИ-SkАРТ» в младшей лиге «JuniorSkарт», сообщили в администрации Симферопольского района.
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